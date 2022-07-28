Gram altın 1000 lirayı aştı

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Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,16 artışla 997,3 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.003,7 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.648 lira, Cumhuriyet altını da 6.732 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,98 artışla 1.734 dolardan günü tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,6 yükselişle 1.744 dolardan işlem görüyor.

FED ETKİSİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının altına olan talebi artırdığını söyledi.

Fed Başkanı Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda ABD ekonomisinin henüz resesyonda olduğunu düşünmediğini belirterek, faiz artışlarının bir noktada yavaşlaması gerektiğini ancak bu duruma gelecek veriler ışığında karar vereceklerini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.770 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.