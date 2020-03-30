(GRAFİKLİ) "Yeşilçam'ın gülen ve güldüren yüzü: Halit Akçatepe"

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Aslen Ordu Ünyeli olan Akçatepe, 1 Ocak 1938'de oyuncu anne ve babanın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Babası "Hababam Sınıfı" filmlerinde "Paşa Nuri" tiplemesiyle tanınan Sıtkı Akçatepe, annesi ise Yeşilçam filmlerinin aranan "anne" karakteri Leman Akçatepe idi.

İki ağabeyi olan Akçatepe, 1942'de henüz 5 yaşındayken "Nasreddin Hoca Düğünde" filminde rol alarak, oyunculuğa ilk adımını attı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümüne giren sanatçı, ilk filminden 15 yaşına kadar 40'a yakın yapımda çocuk oyuncu olarak yer aldı.

- Profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1960'da başladı

Akçatepe, ilk eğitimini Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu ve Refik Halit Karay Mektebinde aldı. Ailesi tarafından oyuncu olması istenmeyen ünlü sanatçı, Saint Benoit Fransız Lisesinde öğrenim gördükten sonra babasını kırmamak adına Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisinde bir yıl okudu.

Akademideki eğitimini bitirmeden yedek subay olarak vatani görevini tamamlayan Akçatepe, askerden döndükten sonra hukuk fakültesinde 2 sene eğitim aldı. O yıllarda derslere girmek yerine üniversitenin Talebe Birliği'nin gençlik tiyatrosuna yazılan sanatçı, birçok oyunda amatör oyuncu olarak bulundu.

Daha sonra Muammer Karaca Tiyatrosu'nun oyuncu kadrosunda yer alan Akçatepe, bu dönemde de edebiyat fakültesinin sosyal antropoloji bölümüne başladı.

Akçatepe, profesyonel olarak ilk kez tiyatro oyunculuğuna 1960'da "Sel" adlı piyesle adım attı ve Devekuşu Kabare'de olduğu dönemde Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal gibi birçok usta isimle birlikte çalıştı.

Yeşilçam'a ise Sandık Şendil'in kendisini ikna etmesiyle "Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı filmle giren Akçatepe, bir röportajında tiyatro hayatına ilişkin şunları söylemişti:

"O zamanlar tiyatrodan başka bir şey düşünemezdim. Sanki dünyada bir ben, bir de tiyatro vardı. Başka bir sanat dalı olamazdı. Profesyonel olarak ilk defa 'Oda Tiyatrosu 4'te 'Sel' piyesiyle sahneye çıktım. Yıl 1960... Bugüne kadar 16 ayrı tiyatroda 43 piyeste rol aldım. Benim kadar çok tiyatro değiştiren artist yok gibidir. Ama ne yapayım huyum böyle... En ufak bir rahatsızlık, anlaşmazlık gördüğüm an oradan kaçarım."

- 1970'li yıllarda Ertem Eğilmez filmlerinin aranan yüzü oldu

Daha sonra Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'le beraber "Üç Arkadaş" filminde rol alan sanatçının yolu, 1970'li yılların başında Ertem Eğilmez'le kesişti. Sırasıyla "Beyoğlu Güzeli", "Üç Sevgili", "Sev Kardeşim", "Tatlı Dillim", "Köyden İndim Şehre", "Mavi Boncuk" ve "Ah Nerede" isimli yapımlarda yan rollerde oynayan sanatçının bu filmlerdeki tiplemeleri de izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

"Tatlı Dillim" filminde, 1962'de evlenip 1981'de boşandığı Tülin hanımdan olan Itır ve Ebru adlarındaki kızlarıyla rol alan ve büyük bir çıkış yakalayan Akçatepe, Ertem Eğilmez filmlerinin aranan yüzü oldu.

Akçatepe, 8 Nisan 1972 tarihli Ses Dergisi'ne verdiği demeçte, sinema oyunculuğuna dair, "Yıllar boyu bir aptal aşık gibi tiyatroya sarılmışım. Şimdi ise bir sinemanın var olduğunu biliyorum, öğrendim. Bundan sonraki çabam sinemada bir Halit Akçatepe'nin var olduğunu ispat etmek olacak. Çalışmam, çok çalışmam gerekiyor. Ama ben bu uğraşta galip geleceğimi, biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Rıfat Ilgaz'ın romanından Umur Bugay tarafından senaryosu uyarlanan 1975 Ertem Eğilmez yapımı "Hababam Sınıfı" sinema filminde "Güdük Necmi" karakterini canlandıran Halit Akçatepe, bu film serisinden sonra unutulmaz isimlerin arasına girdi.

Usta oyuncu, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi kocaman bir aileye sahip olduğu Arzu Film'den daha sonra ayrılarak, Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'na başlangıç yaptı. Akçatepe, 1990'lı yıllardan itibaren de "Şaban Askerde", "Kaygısızlar", "Yazlıkçılar" ve "Bizimkiler" gibi çok izlenen televizyon dizilerine imza attı.

- Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü aldı

Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne 2011'de Mehmet Dinler, Tuncel Kurtiz, Perran Kutman ve Engin Çağlar'la birlikte değer görülen Akçatepe, 2013'te Cem Davran, Melis Tüzüngüç, Defne Samyeli ve Mesut Yar'la "Babam Sınıfta Kaldı" isimli dizi için kamera karşısına geçti.

"Şaban Pabucu Yarım", "Gurbetçi Şaban" ve "Şoför Memet" filmlerinin senaryolarında da imzası bulunan usta oyuncu, son olarak 2014'te "Karaman'ın Koyunu" adlı sinema filminde oynadı.

Genellikle duygusal komedilerde karakter rollerini canlandıran sanatçı, yarım asrı geçkin sanat hayatında 70'ten fazla sinema filminin yanı sıra birçok reklamda rol aldı.

Türk seyircisinin gönlüne canlandırdığı unutulmaz karakterlerle taht kuran Halit Akçatepe, kalp yetmezliği sonucu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşındayken 31 Mart 2017'de vefat etti. Sanatçının naaşı, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Oynadığı yapımların bazıları şöyle:

"Leyla ile Mecnun", "Geniş Aile", "Aile Reisi", "Vurgun", "Yalan Dünya", "Hakkını Helal Et", "Sevda Çiçeği", "Hababam Sınıfı Üç Buçuk", "Cumbadan Rumbaya", "Mühim Olan Aşkımız", "Hababam Sınıfı Askerde", "Avrupa Yakası", "Yeşilçam Denizi", "Hababam Sınıfı Merhaba", "En Son Babalar Duyar", "Tersine Dünya", "Hayvanlara Dokunduk", "Hoşçakal İstanbul", "Şaban İle Şirin", "Şaban Askerde", "İnsanlar Yaşadıkça", "Bizimkiler", "Büyük Koşu", "Şaban Pabucu Yarım", "Umut Dilencisi", "Renkli Dünyalar", "Dokunmayın Şabanıma", "Hababam Sınıfı Tatilde", "Bülbül Ailesi", "Hababam Sınıfı Uyanıyor", "Süt Kardeşler", "Lüküs Hayat", "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Hababam Sınıfı", "Ah Nerede", "Köyden İndim Şehire", "Mavi Boncuk", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Sevilmek İstiyorum", "Sev Kardeşim", "Bir Varmış Bir Yokmuş", "Bir Dağ Masalı", "Senede Bir Gün", "Nasreddin Hoca Düğünde"