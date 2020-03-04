04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
GRAFİKLİ - Yemen'de Cevf vilayetini alan Husiler Suudi Arabistan sınırına dayandı
- Cevf vilayeti, ülkenin geniş petrol yataklarının bu bölgede bulunması ve Suudi Arabistan sınırında yer alması bakımından stratejik önem arz ediyor - Hükümetin El-Gil bölgesinde halk desteğinden yoksun olması da El-Cevf vilayetinin düşmesinde etkili oldu - Husilerin Cevf'i ele geçirmeleri, 266 kilometre uzunluğunda sınırı paylaştığı Suudi Arabistan'a karşı tehlike oluşturuyor
AHMEDİ - Yemen'de hükümet güçleri ile girdikleri haftalar süren çatışmaların ardından El-Cevf vilayetinin merkezi El-Hazm kentini ele geçiren Husiler, Suudi Arabistan sınırına dayandı.
Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında yer alan Cevf vilayeti, bölgedeki iç savaşın seyri açısından kritik önem arz ediyor.
Husilerin 2014'te ele geçirdiği ancak Aralık 2015'te hükümet güçlerince geri alınan El-Hazm kenti, bu ayın başında yeniden Husilerin kontrolüne geçti.
Cevf vilayetinin kırsalında hükümet güçleriyle Husiler arasında yaşanan çatışmalar daha çok vilayetin batısındaki Derveh ve El-Gil bölgelerinde yoğunlaşıyor.
Çatışmada üstünlük sağlamak isteyen Husiler, son birkaç gündür bölgeye militan takviyesi yapmaya devam ediyor.
- Cevf'in stratejik önemi
Cevf vilayeti, ülkenin geniş petrol yataklarının bu bölgede bulunması ve Suudi Arabistan sınırında yer alması bakımından stratejik önem taşıyor.
Toplamda 39 bin 400 kilometrekare yüz ölçümüyle Yemen'in en büyük vilayeti olan Cevf'in batısındaki Sada ve Amran vilayetleri de Husilerin kontrolü altında bulunuyor.
Husilerin Cevf'te kontrolü ele geçirmesi, Yemen hükümetinin Sada, Amran ve başkent Sana'yı geri alma planlarını da tehlikeye düşürdü.
Cevf'in güneydeki komşusu Marib vilayetinin Husilerin hedef alanına girmesine neden olan bu durum, hükümet güçlerinin Husilere karşı Marib'in kuzeyinden operasyon başlatmasına yol açtı.
Stratejik önemi yalnız Yemen topraklarıyla sınırlı kalmayan Cevf vilayeti, Suudi Arabistan ile 266 kilometre uzunluğunda bir sınıra sahip.
- Hükümete bağlı ordu kamuoyu desteğinden mahrum
Hükümet güçleriyle girdikleri yoğun çatışmanın ardından, Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetine bağlı Gil ilçesini 29 Şubat'ta ele geçiren Husiler, 1 Mart'ta da vilayetin merkezi Hazm kentinde kontrolü sağladı.
Hükümete bağlı ordunun kamuoyu desteğinden mahrum olduğu Gil ilçesi ve çevresinde, Husilerle mezhep bağlantısı bulunan kabileler yaşıyor.
- Cevf neden düştü?
Yemen'in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) temsilcisi Muhammed Cumeyh, 1 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hazm kentinin, siyasi ve askeri liderlerin ülke dışında olması, ordu içinde binlerce hayali askerin bulunması ve darbeyi sona erdirmek yerine tali savaşlara girilmesi nedeniyle düştüğünü ifade etti.
Yemenli gazeteci ve siyasi analist Abdulaziz el-Mecidi de Hazm kentinin Husilerin kontrolüne geçmesi üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine sert eleştiriler yöneltti.
Mecidi, Cevf ilinin düşmesi ve öncesinde hükümet güçlerinin maaş ödemelerinin durdurulmasının, meşru hükümetin nüfuz bölgelerinden tasfiye edilmesi yönündeki planın bir parçası olduğunu belirtti.
Yemenli bir askeri kaynak ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazm kentinin düşmesinden koalisyon güçlerini sorumlu tuttu.
Koalisyon güçlerinin Cevf'te onlarca hava saldırısı düzenlediğini ancak bunu orduyla koordinasyonsuz şekilde gerçekleştirdiğini ifade eden söz konusu kaynak, koordinasyon zayıflığının sahada savaşın gidişatını hükümet güçlerinin lehine etkilemediğini ve bunun da Husilere ilerleme ve Hazm'ı ele geçirme fırsatı verdiğini söyledi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
,Çağrı Koşak
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