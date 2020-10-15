GRAFİKLİ - "Otomotiv şehri Sakarya"nın ihracatına eylül dopingi

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl eylül döneminde 480 milyon 10 bin dolarlık dış satım yapan Sakarya, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunuyor.
Sakarya'nın dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ve mayısta azalan ihracatı, normalleşme dönemine girilmesinin ardından yükselişini sürdürüyor.
Kentten 2019 eylül ayında yapılan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,46 artış gösterdi. Kentten bu yıl ağustos ayında yapılan 154 milyon 900 bin dolarlık dış satım ise eylül ayında yüzde 209,88 artışla 480 milyon 10 bin dolar olarak gerçekleşti.
"Otomotiv şehri Sakarya", ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.
- Otomotiv sektörü ihracatta lider
Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin eylül ayı ihracatında yüzde 90,7 payla otomotiv sektörü zirvede yer aldı. Söz konusu dönemde kentten 435 milyon 501 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.
Salgına yönelik tedbirler kapsamında kentteki otomotiv fabrikalarının Kovid-19 sürecinin ilk döneminde üretime bir süre ara verdiği kentte, normalleşme dönemine girilmesiyle sektör yeniden atağa geçti. Sektörün eylül ayı ihracatı, Kovid-19 salgını nedeniyle üretime verilen araya rağmen 2019'un aynı dönemine göre yüzde 22,89 arttı.
Eylül ayı ihracatında ikinci sırayı 6 milyon 699 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü aldı. Bunu, 6 milyon 503 bin dolarla makine ve aksamları, 5 milyon 511 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 4 milyon 917 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri izledi.
Bu sektörler arasında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı, yüzde 56,22 ile iklimlendirme sanayi sektöründe yaşandı.
- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı
Sakarya'dan eylül ayında 110 ülke ve 6 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Buna göre, kentten en fazla ihracat yapılan ülke, 108 milyon 420 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.
Bu ülkeyi 58 milyon 651 bin dolarla İsrail, 41 milyon 406 bin dolarla ABD, 28 milyon 872 bin dolarla Almanya, 22 milyon 576 bin dolarla Fransa takip etti.
Söz konusu ülkeler arasında eylül ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülke, yüzde 161,21 ile İsrail oldu.
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