GRAFİKLİ - "Otomotiv şehri" Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat

AA

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasındaki Sakarya, yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisine yüzde 1,3 milyar dolar katkı sağladı.

Sakarya'nın ocak-mart ihracatı özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,44 düştüğü belirtildi.

İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sıradaki yerini koruyan kentten, yılın ilk çeyreğinde 135 ülke ve 7 serbest bölgeye 1 milyar 316 milyon 137 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Sakarya, otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları endüstrisi ile diğer sektörlerin de katkısıyla ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

- İhracatta en büyük pay otomotiv sektöründen

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin yılın ilk çeyrek ihracatında en büyük pay, yüzde 91,8 ile yine otomotiv sektörü oldu. Sektörün ocak-mart dönemindeki ihracatı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,72 azalarak 1 milyar 209 milyon 217 bin dolar oldu.

Şehrin ihracatında ikinci sırada 20 milyon 596 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller" yer aldı. Bu sektörü 12 milyon 958 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 12 milyon 73 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 12 milyon 408 bin dolarla "makine ve aksamları" izledi.

Bu sektörler içinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla en çok ihracat artışı, yüzde 23,83'lük oranla demir ve demir dışı metaller sektöründe gerçekleşti.

- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

İlk çeyrekte Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ülke 191 milyon 614 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre kentten bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 32,41 artış yaşandı.

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise 135 milyon 486 bin dolarla Fransa oldu.

Bu ülkeleri 116 milyon 605 bin dolarla İspanya, 97 milyon 634 bin dolarla Almanya, 94 milyon 788 bin dolarla İtalya, 74 milyon 336 bin dolarla ABD izledi.

Söz konusu ülkeler arasında en fazla ihracat artışı yüzde 32,41 ile Birleşik Krallık'a yapılan satışta kaydedildi.