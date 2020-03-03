GRAFİKLİ - Netanyahu seçimi önde götürse de koalisyonu kuracak sayıya ulaşamadı

AA

İsrailli seçmenler, son 12 ay içinde üçüncü kez yapılan erken seçim için dün sandık başına gitti.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, seçime katılım önceki yıllara göre artarak yüzde 71 oldu.

Oy sayım işlemleri devam ederken yarışı Binyamin Netanyahu'nun partisi önde götürüyor.

Merkez Seçim Komisyonu oyların şu ana kadar yüzde 97'sini sayarken Netanyahu'nun partisi Likud, 120 milletvekilinden oluşan Meclis'e 36 milletvekili gönderdi.

- Gantz'ın partisi oy kaybetti

İsrail'de 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimde 33 milletvekili çıkararak yarışı önde tamamlayan eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı dünkü seçimde oy kaybetti.

Şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre, ikinci sırada yer alan Mavi-Beyaz İttifakı 32 milletvekilinde kaldı.

- Sağ blok koalisyonu kuracak sayıya ulaşamadı

Ülkede geçen yıl biri 9 Nisan diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere yapılan iki erken seçimde de Netanyahu'nun partisinin başını çektiği sağ blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Bu nedenle koalisyon görüşmeleri başarısız olmuş ve ülkede son bir yıl içinde üçüncü kez erken seçime gidilmişti.

Netanyahu'nun partisi milletvekili sayısını artırırken, sağ blokta yer alan diğer partiler geçen eylül ayındaki seçime benzer sonuçlar aldı.

Sağ bloktaki Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden partilerden Şas 10, Birleşik Tevrat ise 7 milletvekili çıkardı.

Savunma Bakanı Naftali Bennett'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ise 6 milletvekilini Meclis'e gönderdi.

Bu sonuçlara göre, sağ blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamayarak 59'da kaldı.

- Filistinlileri temsil eden blok 15 milletvekili çıkardı

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler dünkü seçime Ortak Arap Listesi Bloku adı altında tek listeyle katıldı.

Ortak Arap Listesi Bloku beklenildiği gibi seçimde oylarını artırarak bir önceki seçimde 13 olan milletvekili sayısını 15'e çıkardı.

Bu sonuçla Ortak Arap Listesi Bloku, İsrail Meclisi'ndeki en büyük üçüncü grup oldu.

- Sol blokta hayal kırıklığı

Sol blokta yer alan İşçi ve Meretz Partisi'nin kurduğu ittifak, kamuoyu yoklamalarının aksine sandıkta hezimet yaşadı.

Kamuoyu yoklamalarında Meclis'e en az 9 sandalye göndermesi beklenen İşçi-Meretz İttifakı, 7 milletvekilinde kaldı.

Öte yandan eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi de önceki seçime oranla oy kaybetti.

Eylül ayındaki seçimde Meclis'te 8 sandalye kazanan İsrail Evimiz Partisi, dünkü seçimde 7 milletvekili çıkardı.

Her ne kadar oy kaybetmiş olsa da sağ ve sol blokun hükümeti kuracak sayıya ulaşamaması nedeniyle Liberman yine koalisyon görüşmelerinde kilit isim oldu.

- Netanyahu'nun partisinden sol bloktaki milletvekiline şantaj iddiası

Netanyahu her ne kadar seçimi kazansa da hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle koalisyon senaryoları şimdiden dillendirilmeye başlandı.

Likud'un bazı yetkilileri, seçim sonuçlarının yavaş yavaş netleşmesinin ardından sol blokta yer alan bazı milletvekilleriyle koalisyon hükümetine destek vermeleri için görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

İsrail'in Haaretz gazetesi ise Likud'un, Mavi-Beyaz İttifakı'nın kadın milletvekili Omer Yankelevich'e Netanyahu liderliğindeki koalisyona katılması için şantaj yaptığını iddia etti.

Haaretz, Likud'un elinde Yankelevich'in özel hayatına ait gizli bir kayıt bulunduğunu ileri sürdü.

Haberde, Yankelevich'in Netanyahu liderliğindeki koalisyona destek vermemesi halinde bu kaydın Likud tarafından medyayla paylaşmakla tehdit edildiği öne sürüldü.

Hem Likud hem de Yankelevich, Haaretz'in iddiasını yalanladı.

- Netanyahu'nun diğer hedefi Liberman

Netanyahu kuracağı koalisyon hükümetine sol bloktan destek verecek milletvekili bulamazsa önceki iki seçimde de olduğu gibi yine Liberman'ın kapısını çalmak zorunda.

Liberman, gelecek günlerde parti kurmaylarıyla bir araya gelerek koalisyon görüşmelerine ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini belirtti.

Eski Savunma Bakanı Liberman, geçen yıl 9 Nisan ve 17 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından yapılan görüşmelerde Netanyahu liderliğindeki sağ blokta yer almayı kabul etmemişti.