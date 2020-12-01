GRAFİKLİ - Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirler uygulanmaya başlıyor

AA

"Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kısıtlamaya ilişkin ilk uygulama bugün saat 21.00'de başlayıp yarın saat 05.00'te bitecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

Sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde, genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, özel araçla şehirler arası seyahat, izne tabi olacak.

Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

- Cenaze namazlarına en fazla 30 kişi katılacak

Genelge kapsamında yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.

Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçmeyecek.

- AVM'lerde HES kodu zorunluluğu

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.

Alışveriş merkezlerine girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu uygulanacak.