Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu koronavirüs salgını altında yarın yapılacak

AA

Ülkede, yerel seçimlerde 47,7 milyon seçmen, tercihini ortaya koyacak. Koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkede, seçim merkezlerinde gerçekleşecek oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'da başlayacak ve 20.00'da sona erecek.

Seçimlerde, 20 bin 765 listede 902 bin 465 aday yarışacak. İkinci turu 22 Mart Pazar günü düzenlenecek seçimlerde, 34 bin 967 belediyenin yöneticileri belirlenecek.

İlk turun resmi olmayan sonuçları, seçim yasaklarının sona erdiği 20.00'dan itibaren medyada duyurulacak.

- Yeni tip koronavirüse karşı önlemler

Seçmenler, pazar günü sandık başına giderken; Fransa, virüs salgınıyla mücadele ediyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen seçimleri iptal etmeme kararı almıştı.

En fazla virüs vakasına sahip Avrupa ülkeleri arasında yer alan Fransa'da, oy kullanma işlemi yapılacak seçim merkezlerinde salgının yayılmasını önlemek için bir dizi önlem alınacak.

Hükümetin aldığı kararla, seçmenler, oy kullanmak üzere geldiği seçim merkezlerine girerken maske takacak ve dezenfektan jel kullanacak.

Oy kullanmak için sırada bekleyen kişilerin arasında en az 1 metre mesafe korunacak. Fransızlar, oy kullanma işlemi için kendi kalemlerini getirebilecek.

Seçim merkezlerinde yoğunluk oluşmaması ve çok sayıda kişinin bir arada bulunmasını önlemek için vatandaşlara 09.00-11.00 ila 13.00-16.00'da oy kullanmaları tavsiye edildi.

Sandıklarda görevli kişilerden sıklıkla ellerini yıkaması ve seçmenlerle hiçbir fiziksel temas kurmaması istendi.

Seçim merkezleri, yarım saatte bir temizlenecek.

- Macron'un seçim sınavı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki parti Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM),ilk kez katılacağı bu seçimlerde yerel yönetimlerde ve ülke siyasetinde gücünü göstermeyi hedefliyor.

Sarı yeleklilerin gösterileri ve emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve eylemlerin yol açtığı krizlerle "boğuşan" Macron için bu seçimlerin cumhurbaşkanı seçimi öncesinde sınav niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Her ne kadar Macron, cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını henüz açıklamasa da LREM'nin bu seçimlerde alacağı oyların cumhurbaşkanı seçimini etkileyeceği belirtiliyor.

Uzmanlar, LREM'nin bu seçimlerde büyük başarı elde edemeyeceği görüşünü paylaşıyor.

Ülkede yapılan son anketlere göre, ülkenin en önemli kentlerinden Paris, Lyon ve Marsilya'da LREM'nin adayları sırasıyla eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Yann Cucherat ve Mathieu Grapeloup seçimlerin ilk turunu birinci sırada bitiremiyor.

Bu arada, Başbakan Edouard Philippe Le Havre'da, Maliye Bakanı Gerald Darmanin Tourcoing'da ve virüse yakalanması nedeniyle karantinada tutulan Kültür Bakanı Franck Riester Paris yakınlarındaki Coulommiers'da belediye başkanlıkları için yarışacak.

Seçimlerde, adayların arasında 27'si LREM'den olmak üzere, 278 milletvekili ve 157 senatör bulunuyor.

- Türk adaylar

Bu arada, yerel seçimlere Türkler de katılıyor. Paris'in 15. bölgesinde Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve LR'nin adayı Agnes Evren, belediye başkanlığı için yarışacak.

Salih Atılgan da Paris'in banliyölerinden Clichy-Sous-Bois'da meclis üyesi adayı olarak seçimlerde yer alacak.

LREM'nin adayı Esman Ergül, ülkenin güneydoğusundaki Albertville'de belediye başkanlığını kazanmaya çalışacak.

Paris'in diğer banliyölerinden Epinay-Sur-Seine'de belediye başkanlığı için adaylığını koyan Herve Chevreau'nun seçimleri kazanması halinde, hukukçu ve iş adamı Oben Ayyıldız belediye başkan yardımcısı olacak.