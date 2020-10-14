GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 364 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 90 bin 811 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı, dünya genelinde 38 milyon 364 bin 519'a çıkarken, virüs saptanan 28 milyon 851 bin 704 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 422 bin 4 vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 90 bin kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 220 bin 873 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (7 milyon 239 bin 389),Brezilya (5 milyon 114 bin 823),Rusya (1 milyon 326 bin 178),İspanya (925 bin 341),Kolombiya (924 bin 98),Arjantin (917 bin 35),Peru (853 bin 974),Meksika (825 bin 340),Fransa (756 bin 472),Güney Afrika (694 bin 537),İngiltere (634 bin 920),İran (508 bin 389),Şili (484 bin 280),Irak (409 bin 358),Bangladeş (381 bin 275),İtalya (365 bin 467),Filipinler (344 bin 713),Endonezya (340 bin 622),Suudi Arabistan (340 bin 89),Türkiye (338 bin 779),Almanya (335 bin 679) ve Pakistan (320 bin 463)."
ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Brezilya (151 bin 63),Hindistan (110 bin 617),Meksika (84 bin 420),İngiltere (43 bin 18),İtalya (36 bin 246),Peru (33 bin 419),İspanya (33 bin 204),Fransa (32 bin 942),İran (29 bin 70),Kolombiya (28 bin 141),Arjantin (24 bin 572),Rusya (22 bin 966),Güney Afrika (18 bin 28),Şili (13 bin 396),Ekvador (12 bin 235),Endonezya (12 bin 27) ve Belçika (10 bin 244)."
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