GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 93 bini aştı

AA

Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 203 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 981, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 79, İran'da 77, Güney Kore'de 33, Japonya'da 12, ABD'de 9, Fransa'da 4, San Marino, İspanya, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 282, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 101 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 42 kişide Kovid-19 tespit edildi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 93 bini aştı.

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

"Güney Kore 5 bin 328, İtalya 2 bin 502, İran 2 bin 336, Japonya 1005, Fransa 212, Almanya 203, İspanya 165, ABD 128, Singapur 110, İsviçre 58, Kuveyt 56, İngiltere 51, Bahreyn 49, Tayland 43, Avustralya 42, Malezya 36, Kanada 33, Norveç 33, Irak 32, İsveç 30, Birleşik Arap Emirlikleri 27, Avusturya 24, Hollanda 23, Hindistan 22, Vietnam 16, Belçika 15, İsrail 15, İzlanda 14, Lübnan 13, Umman 12, San Marino 10, Danimarka 10, Hırvatistan 9, Cezayir 8, Katar 8, Yunanistan 7, Finlandiya 7, Ekvador 7, Meksika 6, Çekya 5, Pakistan 5, Belarus 4, Portekiz 4, Romanya 4, Rusya 3, Filipinler 3, Azerbaycan 3, Gürcistan 3, Brezilya 2, Endonezya 2, Mısır 2, Senegal 2, Estonya 2, Yeni Zelanda 2, İrlanda 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Letonya 1, Lüksemburg 1, Lihtenştayn 1, Fas 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Kuzey Makedonya 1, Suudi Arabistan 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Şili 1, Arjantin 1, Ukrayna 1, Polonya 1."