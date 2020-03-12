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GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 126 bini aştı



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 126 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 126 bin 510 olarak güncelledi.

Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 637 kişinin öldüğü, 68 bin 317 kişinin iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 169, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 827, İran'da 354, Güney Kore'de 66, İspanya'da 55, Fransa'da 48, ABD'de 38, Japonya'da 23, Irak'ta 8, İngiltere'de 8, Hollanda'da 5, İsviçre'de 4, Avustralya'da 3, Almanya'da 3, Belçika'da 3, San Marino'da 2, Lübnan'da 2, Filipinler'de 2, Kanada, İsveç, Panama, Fas, Endonezya, Mısır, Tayland, Tayvan, İrlanda, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Cezayir ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 796, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 130 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 49 kişide Kovid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:

"İtalya 12 bin 462, İran 9 bin, Güney Kore 7 bin 869 , Fransa 2 bin 281, İspanya 2 bin 277, Almanya 1966, ABD 1336, Japonya 1335, İsviçre 652, Norveç 630, Danimarka 514, Hollanda 503, İsveç 500, İngiltere 456, Belçika 314, Avusturya 302, Katar 262, Bahreyn 195, Singapur 178, Avustralya 156, Malezya 149, Kanada 118, İsrail 100, Yunanistan 99, Çekya 94, İzlanda 85, Kuveyt 80, Birleşik Arap Emirlikleri 74, Hindistan 73, Irak 71, Tayland 70, San Marino 69, Lübnan 68, Mısır 67, Finlandiya 65, Portekiz 61, Slovenya 57, Brezilya 52, Filipinler 49, Romanya 49, Suudi Arabistan 45, Polonya 44, İrlanda 43, Vietnam 39, Endonezya 34, Filistin 30, Rusya 28, Gürcistan 24, Cezayir 24, Şili 23, Kosta Rika 22, Arjantin 21, Pakistan 20, Hırvatistan 19, Umman 18, Sırbistan 18, Ekvador 17, Peru 17, Güney Afrika 17, Estonya 16, Arnavutluk 15, Panama 14, Macaristan 13, Belarus 12, Meksika 12, Azerbaycan 11, Brunei 11, Letonya 10, Slovakya 10, Kolombiya 9, Maldivler 8, Bulgaristan 7, Afganistan 7, Lüksemburg 7, Kuzey Makedonya 7, Bosna Hersek 7, Tunus 7, Malta 7, Fas 6, Güney Kıbrıs Rum kesimi 6, Dominik Cumhuriyeti 5, Yeni Zelanda 5, Fransız Guyanası 5, Paraguay 5, Senegal 4, Kamboçya 3, Litvanya 3, Bangladeş 3, Martinik 3, Moldova 3, Küba 3, Liechtenstein 3, Nijerya 2, Sri Lanka 2, Bolivya 2, Burkina Faso 2, Kamerun 2, Manş Adaları 2, Faroe Adaları 2, Saint Martin 2, Jamaika 2, Honduras 2, Fildişi Sahili 1, Reunion 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Monako 1, Nepal 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1, Cebelitarık 1, Vatikan 1, Fransız Polinezyası 1, Moğolistan 1, Saint Barth 1, Togo 1, Türkiye 1 ve KKTC 1."