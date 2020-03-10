10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 114 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 114 bin 458 olarak güncelledi.
Sitede, Kovid-19 nedeniyle toplam 4 bin 27 kişinin öldüğü, 64 bin 270 kişinin iyileştiği belirtildi.
Çin ana karasında 3 bin 136, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 463, İran'da 237, Güney Kore'de 54, ABD'de 27, Fransa'da 30, İspanya'da 30, Japonya'da 16, Irak'ta 7, İngiltere'de 5, Hollanda'da 4, Avustralya'da 3, İsviçre'de 2, Almanya'da 2, San Marino'da 2, Kanada, Mısır, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 80 bin 757, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 116 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.
"Worldometer"de yer alan, diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:
"İtalya 9 bin 172, Güney Kore 7 bin 513, İran 7 bin 161, Fransa 1412, İspanya 1231, Japonya 1226, Almanya 1224, ABD 708, İsviçre 374, İngiltere 321, Hollanda 321, İsveç 261, Belçika 239, Norveç 227, Singapur 160, Avusturya 131, Malezya 117, Danimarka 113, Bahreyn 109, Avustralya 101, Yunanistan 84, Kanada 77, Irak 71, Kuveyt 65, İzlanda 65, Mısır 59, Birleşik Arap Emirlikleri 59, San Marino 51, Tayland 50, İsrail 50, Hindistan 47, Çekya 40, Lübnan 41, Portekiz 39, Finlandiya 33, Vietnam 31, Brezilya 25, Slovenya 25, Filistin 25, Filipinler 24, İrlanda 24, Cezayir 20, Rusya 20, Suudi Arabistan 20, Endonezya 19, Umman 18, Katar 18, Arjantin 17, Romanya 17, Polonya 17, Pakistan 16, Ekvador 15, Gürcistan 15, Hırvatistan 13, Şili 13, Estonya 10, Azerbaycan 9, Kosta Rika 9, Macaristan 9, Peru 9, Meksika 7, Slovakya 7, Güney Afrika 7, Belarus 6, Letonya 6, Arnavutluk 6, Maldivler 6, Dominik Cumhuriyeti 5, Lüksemburg 5, Yeni Zelanda 5, Fransız Guyanası 5, Tunus 5, Bosna Hersek 5, Afganistan 4, Senegal 4, Kuzey Makedonya 4, Bulgaristan 4, Malta 4, Bangladeş 3, Kolombiya 3, Kamboçya 2, Fas 2, Nijerya 2, Kamerun 2, Faroe Adaları 2, Martinik 2, Saint Martin 2, Sırbistan 2, Güney Kıbrıs Rum kesimi 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Monako 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Ukrayna 1, Butan 1, Brunei 1, Burkina Faso 1, Manş Adaları 1, Cebelitarık 1, Vatikan 1, Liechtenstein 1, Moldova 1, Moğolistan 1, Panama 1, Paraguay 1, Saint Barth 1, Togo 1 ve KKTC 1."
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