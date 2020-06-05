GRAFİKLİ - Avrupa'da yaşayan Türkler için "sıla yolu" açıldı

EKİP - Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yaz tatili için ana vatanları Türkiye'ye kara yolu ile gidecek Türklerin en yoğun kullandığı Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahı transit geçişlere açıldı.
Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin kullandığı bu ana güzergah, belli bazı kurallara uyulması şartıyla transit geçişlere tamamen açık olacak.
Avusturya, 4 Haziran Perşembe günü itibarıyla İtalya dışındaki tüm komşularına sınırlarını tamamen açma kararı alırken, başta Almanya olmak üzere, Çekya, Slovakya, Slovenya, İsviçre, Lihtenştayn ve Macaristan sınırlarında sağlık kontrollerinin sonlandırılacağını, karantina ve test şartlarının kaldırılacağını duyuruldu.
"Sıla yolu" üzerindeki bir diğer ülke olan Macaristan'da ise hükümetin transit geçişlerle ilgili yaptığı son düzenlemeye göre, sınırlardan geçişler günün belli saatlerinde önceden izin alınmadan yapılabilecek.
Hükümetin bu kararına göre, Avusturya sınırındaki Hegyeshalom Sınır Kapısı'ndan her gün yerel saatle 20.00-12.00 saatlerinde, Sırbistan sınırındaki Röszke Sınır Kapısı'ndan ise her gün 10.00-22.00 saatlerinde izin almadan geçilebilecek.
Geçişler sırasında yolcular sağlık taramasından geçirilirken, Kovid-19 testi de talep edilmiyor. Düzenlemeye göre, kurallara uymayanlar para cezasına çarptırılacak.
- Sırbistan'dan geçişler salgın öncesi dönemdeki gibi
Öte yandan, güzergahtaki bir diğer ülke olan Sırbistan'a giriş ve ülkeden çıkışlar ise Kovid-19 salgını öncesindeki döneme geri döndü.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs'ta Sırbistan hükümetinin aldığı kararın ardından ülke sınırları herkes için açıldı, daha önce istenen Kovid-19 test uygulaması da bu tarihten itibaren kaldırıldı.
Sırbistan'a giren yabancılara sınırlarda Kovid-19 salgını ile ilgili bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.
Bulgaristan'da ise hükümete bağlı kriz masasının paylaştığı bilgilere göre, transit geçişlerde herhangi bir şart aranmıyor. Otoyol üzerindeki polis kontrollerinin artırıldığı öğrenilirken, ülkeyi geçiş için kullanacakların otoyolda konvoy halinde ilerlememeleri uyarısında bulunuldu.
- İsviçre ile Almanya 15 Haziran'da sınırlarını açacak
16 Mart'ta ilan edilen OHAL'in ardından komşularıyla sınırlarını kapatan İsviçre ise Almanya, Fransa ve Avusturya sınırlarını 15 Haziran'da yeniden açmak için prensipte anlaşmaya vardı.
Almanya ise salgın nedeniyle uygulamaya koyduğu seyahat uyarısını 31 ülke için kaldırma kararı aldı. Bakanlar Kurulu kararına göre, 15 Haziran'dan itibaren 26 AB üyesi ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre, Liechtenstein'a yönelik seyahat uyarısı kalktı.
Öte yandan, Belçika, Fransa ve Hollanda'da yaşayan ve Almanya'dan transit geçecekler için de karantina uygulaması olmadığı bildirildi.
Almanya ile Avusturya arasındaki alternatif kara yolu güzergahlarından biri olan Çekya da 15 Haziran'dan itibaren 7 ülkeye karantina ve Kovid-19 testi zorunluluğu olmaksızın sınırların açılacağını duyurdu.
- Avrupa’daki Türkler sınırların açılmasını bekliyor
Avrupa'da yaşayan Türkler, yaz tatillerini ve temmuz ayı sonundaki Kurban Bayramı'nı ana vatanları Türkiye'de geçirmek için sınırların açılmasını ve uçak seferlerinin yeniden başlamasını bekliyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle birçok ülkenin sınırlarını kapatması ve uçak seferlerini durdurması sebebiyle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler mart ayından beri Türkiye'ye gidemedi.
Haziran ayı başından itibaren salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla ülkeler de Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye ve kara sınırlarını açmaya başladı.
Bu arada, yurt dışından gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonları kendi evlerinde yapılmaya devam ediyor.
,Cüneyt Karadağ,Kayhan Gül,Mustafa Talha Öztürk,Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan
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