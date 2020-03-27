Antep savunmasının simgesi: Şahin Bey

AA

Asıl adı Mehmed Said olan ve 1877 yılında Gaziantep'te doğan Şahin Bey'in vatanseverlik duygusuyla yaptıkları aradan geçen 100 yılda halen minnetle anılmasını sağlıyor.

Henüz 22 yaşındayken 1899 yılında Yemen'e er olarak giderken cepheyle tanışan Şahin Bey, Yemen cephesinde gösterdiği başarılarla kısa sürede başçavuş oldu.

Trablusgarb Harbi'ne gönüllü katılan Şahin Bey, Balkan Savaşları'nda Çatalca Cephesi'nde, Galiçya'da 15'inci Kolordu'da, Sina Cephesi'nde de düşman birliklerine karşı kahramanca savaştı.

Tehlikeli vazifelere gönüllü katılan, vatanseverliği ve gayretleriyle dikkati çeken Şahin Bey, rütbesini teğmenliğe yükseltti. 1918 yılında İngilizlerle Sina Cephesi'nde süren muharebede esir düşen, Mısır'daki İngiliz esir kampında 1919 Aralık ayı başlarına kadar esir kalan Şahin Bey, ateşkesten sonra ise serbest bırakıldı.

- "Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez"

Ardından Harbiye Nezareti tarafından Urfa'nın Birecik kazası Askerlik Şubesi Başkanlığına tayin edilen Şahin Bey, işgal altındaki Antep'in vaziyetini görerek Antep'e dönmeye karar verdi.

Bu kapsamda Kilis-Antep yolunu kontrol altına alma vazifesi üzerine çalışmalara başlayan Şahin Bey, "Müsterih olunuz. Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez." sözleriyle adını tarihe yazdırdı.

Düşmana karşı büyük direniş gösteren Şahin Bey ve fedaileri, 3 Şubat ve 18 Şubat 1920'de tam donanımlı Fransız birliklerini büyük hezimete uğrattı.

Şahin Bey, zaferin ardından düşman kumandanına gönderdiği mektupta şöyle demektedir: "Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şüheda kanı karışıktır. Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza."

Andorya kumandasındaki 8 bin piyade ve 200 süvariden oluşan Fransız kuvvetleri, Antep'e ulaşmak için 25 Mart 1920'de yeniden saldırıya geçti.

Fransızlar'a karşı 4 gün boyunca direnen Şahin Bey, tek başına kalıncaya kadar mücadele etti.

Son nefesini verene kadar düşman ateşine karşılık veren Şahin Bey, 28 Mart 1920'de Elmalı Köprüsü'nde şehit edildi.

Yaklaşık 10 ay süren ve 6 bin 317 vatan evladının şehit edilmesiyle son bulan Antep savunmasında vatan ve namus için kendisini feda eden Şahin Bey'in ismini yaşatmak isteyen Antep halkı, şehidinin adını ilçeye, belediyeye, okullara ve mahallelere veriyor.

Aradan geçen sürede genç kuşaklara da anlatılarak örnek olan Şahin Bey, her yıl şehit edildiği Elmalı Köprüsü yakınlarındaki, Gaziantep-Kilis kara yolunun 28. kilometresindeki anıt mezarı başında anılıyordu. Ancak bu sene virüs salgını nedeniyle Şahin Bey dualarla yad edilecek.

- "Gençlere rol model olmuştur"

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şahin Bey'in vatan, millet aşkıyla dolu olduğunu, ölüm anında bile mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

Şahin Bey'in, vatan aşkını ailesinden bile önde tuttuğuna dikkati çeken Yakar, esir edildikten sonra karısı ve oğlu ile bile bir gün zaman geçirebildiğini, ardından Antep Kuvayımilliye'ye katıldığını kaydetti.

Aynı zamanda Gazikültür AŞ Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Yakar, Şahin Bey'in Antep-Kilis yolunda Fransızları birkaç defa engellediğini belirterek, şunları kaydetti:

"25 Mart günü düşmana ağır kayıplar verdirmiştir. Şahin Bey, öldüğünde hiçbir kurşun izi yokmuş. Bedeni süngülerle delik, deşik edilmiş. Şahin Bey, en büyük bayrak şehitlerinden biri olarak vatan, millet için kendisini feda etmiştir. Zorluklara, imkansızlıklara rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek vatan aşkıyla Türk gençliğine model olmuştur. Düşmana karşı gösterdiği mücadeleyle geçmişten geleceğe ışık tutmuştur. Ayrıca Bostancı Mahallesi'ndeki doğduğu ev restore ediliyor. Bu yıl açılacak."



