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'Grabuna'nın çekimleri tamamlandı

Başrollerini Öykü Gürman ile Hakan Akgün'ün paylaştığı, Edirne'nin Keşan ilçesinde çekilen 'Grabuna' filminin çekimleri tamamlandı

Giriş: 04.05.2023 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
'Grabuna'nın çekimleri tamamlandı - Magazin haberleri
AA

Yönetmen Tolga Savu ve senarist Ergin Kılıkçıer ile 'Grabuna' adlı filmin oyuncuları Etiler'de bir restoranda düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Oyuncu Bahtiyar Engin, toplantıda yaptığı açıklamada çekimlerde tüm ekibin bir aile gibi olduğunu belirterek, "Filmin mucizesi herkesin sete gelirken egosunu, kaprisini vestiyere asması ve kızgınlık bile olsa duygularını samimiyetle dile getirmesi oldu" dedi.

Çekimlerin yapıldığı 3 hafta boyunca gayet iyi vakit geçirdiklerini aktaran Bahtiyar Engin, "Bizim aldığımız keyfin yarısı gişeye yansısa gişe rekoru kırarız" şeklinde konuştu.

"BU SEFER ŞARKILARI KAMERA ARKASINDA SÖYLEDİK"

Öykü Gürman çekimlerden arda kalan zamanlarda köy okullarını gezdiklerini ve yöresel yemeklerin tadına baktıklarını söyledi.

Filmde şarkı söylemediğinin altını çizen Öykü Gürman, "Filmde bir yerde şarkı söylemeyi çok istedim aslında ama yönetmenimiz Tolga Savu ile konuştuk ve uyumsuz olacağını düşündük. Biz de bütün ekip olarak bu sefer şarkıları kamera arkasında ve kutlamalarda söylemeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Hakan Akgün de Öykü Gürman ile filmde çok uyumlu bir ikili olduklarını belirterek, "Grabuna' filmi çok güzel ve sürprizli bir aşkın hikayesi. Aşkı, dramı ve gerilimi barındıran farklı bir dönem filmi oldu. Öykü ile bu kadar güzel bir uyum yakaladığımız için çok şanslıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Mehtap Bayri ise yapımcı Alper Aksoy'un ilk sinema filmi deneyiminde başarılı bir iş çıkardığını dile getirdi.

FİLM HAKKINDA

Edirne'nin Keşan ilçesinde 1960'lı yıllarda geçen filmde, Grabuna kasabasında müzenin tarihini raporlamak üzere görevlendirilen Önder'in İpek ile karşılaşması ve ikili arasında yaşananlar konu alınıyor.

Başrollerinde Öykü Gürman ve Hakan Akgün'ün yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Bahtiyar Engin, Kaan Yılmaz, Mehtap Bayri, Ramiz Mullamusa, Ergin Kılıkçıer ve Özlem Gezgin bulunuyor.

Yapımcılığını Çekirdek Yapım'dan Alper Aksoy'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Tolga Savu'nun oturduğu filmin senaryosunu Ergin Kılıkçıer kaleme aldı.

Fotoğraflar: AA

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