MASTERCHEF ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye All Star 77. bölüm fragmanında Çağatay'ın açıklamaları dikkat çekti. Bu hafta rahatsızlığı dolayısıyla bazı oyunlarda yer almayan Çağatay son durumuna ilişkin konuştu. Çağatay; "Sırtımdaki omuriliklerin birinde ağır bir deformasyon ve kas zedelenmesi oluşmuş. Bakü'de geçirdiğim nöbet yüzünden. O da daha çok sinirlere baskı yapmaya başlamış. Şu an korse kullanıyorum zaten ve zor nefes alıyorum. Aynı zamanda sağ ve sol böbreğimde taş üretimi var. Bundan sonrasında galiba hiçbir şekilde kendimi riske atmak istemiyorum" dedi.

Somer Şef ise şu ifadelleri kullandı; "O zaman bu yarışmadan çekilmek istediğin anlamına geliyor. Kendine iyi bak önemli olan sağlığın, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

MasterChef Çağatay böylelikle sağlık durumu nedeniyle MasterChef All Star yarışmasından çekilerek veda etti.