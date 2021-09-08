Göztepe’ye Venezuelalı stoper

Yaşanan puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolları ayıran Göztepe’de Venezuelalı stoper Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Venezuela Milli Takımı'nda da yer alan 28 yaşındaki Wilker Angel; daha önce Trujillanos, Deportivo Tachira ve Akhmat Grozny takımlarında forma giydi.

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