25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Murat Paluli ve Veli Çetin'e resmi sözleşmeyi imzalatan sarı-kırmızılı takıma, menajerler tarafından da birçok oyuncu önerilmeye devam ediliyor. Menajerlerin İzmir ekibine son önerdiği isim ise Portekizli oyuncu Hernani oldu. Son olarak Porto forması giyen ve Portekiz ekibiyle sözleşme uzatmayan deneyimli oyuncu için son kararı Teknik Direktör Tamer Tuna verecek.
BONSERVİSİ ELİNDE
Kariyerine ülkesinin takımlarından Mirandela’da başlayan Hernani Jorge Santos Fortes, burada gösterdiği başarılı performansla Vitoria Guimares’in yolunu tuttu. Guimares’in ardından ülkesinin önemli takımlarından Porto’ya transfer olan Hernani, bir sezon Olympiacos ve Guimares’te kiralık olarak top koşturdu. Son iki sezonu Porto’da geçiren 30 yaşındaki oyuncu, geçen dört farklı kulvarda sadece 433 dakika forma giyerek beklentilerin uzağında kaldı. Sezonun sona ermesiyle Porto’daki sözleşmesi sona eren Hernani, mavi-beyazlılarla sözleşme uzatmadı. Deneyimli hücumcu her iki kanatta da görev yapabiliyor.
BİR İDDİA DA BULGARİSTAN'DAN
Menajerlerin sarı-kırmızılı takıma Hernani’nin yanı sıra bir başka Portekizli oyuncu Tiago Rodrigues’i önerdiği de belirtildi. Ülkesinde Amarente, Vitoria Guimares, Porto, Maritimo ve Nacional’de forma giydikten sonra 2017/2018 sezonunda Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımına transfer olan ofansif orta saha oyuncusu, iki sezonda 74 maça çıkarken rakip filelere 18 gol gönderdi. Rodrigues’in de tıpkı Hernani gibi bonservis sorunu bulunmuyor.
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