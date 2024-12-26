Göztepe’nin savunmacıları 12 gole doğrudan katkı verdi!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarısında 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 28 puan toplayan İzmir ekibi, devre arasına Avrupa potasında 4. sırada girdi.

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Göztepe, Galatasaray ve Fenerbahçe’den sonra 31 golle ligin en fazla skor üreten atan takımı konumunda bulunurken, bu gollerin bir bölümünü de savunma oyuncuları kaydetti. Taha Altıkardeş ile Novatus Miroshi 2'şer gol atarak en golcü savunma oyuncuları olurken; Djalma Silva, Heliton, Malcom Bokele ve Koray Günter ise 1'er gol kaydetti. Toplam 8 golde imzası bulunan savunmacılardan Taha, Djalma Silva ve Nazım Sangare ise 1'er asistlik katkı verdi.