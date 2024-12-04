Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        35
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        23
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        17
        Trabzonspor
        TS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepeli oyuncu ameliyat edildi - Göztepe Haberleri

        Göztepeli oyuncu ameliyat edildi

        Göztepe'nin orta saha oyuncusu Isaat Solet, geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 23:50 Güncelleme: 04.12.2024 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepeli oyuncu ameliyat edildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 6. sırasında yer alan Göztepe'nin oyuncularından Isaac Solet, Beşiktaş maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat oldu.

        Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Isaac Solet’in sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle geçirdiği ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Isaac Solet'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Amerika'da şok cinayet
        Amerika'da şok cinayet
        Fransa'da hükümet düştü
        Fransa'da hükümet düştü
        İsrail 'güvenli bölge'yi vurdu
        İsrail 'güvenli bölge'yi vurdu
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Narin cinayetinde daraltılmış baz raporu hazır
        Narin cinayetinde daraltılmış baz raporu hazır
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası 13. kez F.Bahçe'nin!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası 13. kez F.Bahçe'nin!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        Cinsel istismar şüphelisi alıkoyduğu çocuğu öldürdü!
        2025'ten beklenti ne?
        2025'ten beklenti ne?
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        "İnsan vücudu kutlanmalı"
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        Güney Kore'nin siyasi yapısı
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Habertürk Anasayfa