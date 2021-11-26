Halil Akbunar, Adnan Süvari Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra tam kapasite olarak taraftarlarıyla buluşacakları için heyecanlı olduklarını, taraftarlarının her zamanki gibi kendilerine güç katacaklarını söyledi.
Her karşılaşmaya 3 puan için çıktıklarını kaydeden Halil Akbunar, "Bizim için takımların önemi yok. İnşallah pazartesi günü 3 puan alan taraf biz olacağız. Bizim için her maç 3 puan, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, umrumuzda değil, biz kazanmak için sahada olacağız." diye konuştu.
Halil Akbunar, daha önceki maçlarda Fenerbahçe'ye attığı gollerin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:
"İnşallah gol atan taraf biz oluruz, ben atmasam da kazanan taraf inşallah biz oluruz. Umudum o yönde. Evet, Fenerbahçe'ye karşı gol atabiliyorum, umarım pazartesi günü de bu gerçekleşebilir."
İç sahada daha az puan toplamalarının şanssızlık olduğunu kaydeden Halil Akbunar, "Pozisyonlara girmesek sıkıntımız var diyeceğim ama pozisyon da buluyoruz. Bu şanssızlığı kıracağımıza inanıyorum, hep böyle gitmeyecek. İnşallah bu şanssızlığı kıralım, ondan sonra golleri göreceksiniz." dedi.
Halil Akbunar, kalitelerine rağmen düşme hattında olduklarını belirterek, "Bulunduğumuz yerden dolayı mutsuzuz. İnsanlar ister istemez 'potanın içindeler, Göztepe düşecek mi' diyor ama biz bunu düşünmüyoruz, bizim umudumuz var, umudumuzu kaybetmedik ama dediğim gibi, şanssızlıklarımı kırıp bir seri yakaladığımıza Göztepe buralarda olmayacak. Üst sıralarda olacak. İlk önceliğimiz motivasyon olarak kendimizi yukarıya çekmek." diye konuştu.
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