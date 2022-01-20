Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Beykan Şimşek'in Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu sezon ligde 6 maçta 151 dakika sahada kalan Beykan Şimşek, 1 gol attı.