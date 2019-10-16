Göztepe’den sponsorluk anlaşması

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, göğüs ve şort sponsorluğu konusunda Türkerler Holding ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Düzenlenen basın toplantısında Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ve Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil tarafından imzalandı. Göztepe ve Türkerler Holding arasında 4. kez sponsorluk anlaşması imzalanırken anlaşmaya göre, Göztepe sezon sonuna kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve özel karşılaşmalarda, formaların göğüs bölümünde “Türkerler”, şortta ise “Mahall Bomonti İzmir” logoları ile sahaya çıkacak.

"DEĞERLİ BİR ANLAŞMAYA İMZA ATTIK"

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İzmir’i Süper Lig’de en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Kentimizin gelişmesi, istihdam ve oluşturması açısından çok önemli katkı sağladığına inanıyorum. Türkerler Holding ile bir kez daha çok değerli bir sponsorluk anlaşmasına imza attık. Ülkemizin her alanda birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde, İzmirimize değer katacak bu birlikteliğin oluşmasında büyük katkı sağlayan Kazım Türker ve ekibine teşekkür ediyor, işbirliğinin her iki kurum açısından da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker de Göztepe ile bir kez daha işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "3 yıldır olduğu gibi bu yıl da İzmir’in gururu Göztepemize destek olmak bizlere onur veriyor" dedi.

"İKİNCİ YARIDA EVİMİZE DÖNÜYORUZ"

Taraftarlara müjde de veren Başkan Sepil, "İnşallah ikinci yarının ilk maçında evimize dönüyoruz. Burası bir stat değil, burası bir yaşam merkezi. ‘İzmir’ denince aklımıza İzmir Saat Kulesi gelirdi. Ben inanıyorum ki ileride ‘İzmir’ denince bizim stadımız da akıllara gelecek. Bu konuda çok büyük bir gayret içindeyiz. İçerisinde birçok sosyal alanı barındıran bir tesis yapıyoruz. Önümüzde çok büyük bir taraftar meydanı var, onu da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile konuşuyoruz. İzmirlilerin toplanma yeri olarak orayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Törenin sonunda Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kazım Türker’e kendi isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

İmza törenine İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Holding yöneticileri, Göztepe Spor Kulübü yöneticileri, teknik heyet ve bazı futbolcular katıldı.