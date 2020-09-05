Göztepe’den kaleye takviye

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Can Eğribayat ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2014-2015 sezonunda Adanaspor'da profesyonel sözleşme imzalayan genç kaleci, alt yaş kategorilerinde 18 kez milli formayı giydi.