28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gürsel Aksel Stadı’nın açılış maçında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Göztepe’den, siyah-beyazlı ekibin maçın tekrarlanmasına yönelik yaptığı başvurunun ardından açıklama geldi.
“Bu tür kural hatalarıyla maç tekrarı Avrupa ülkelerinde çok nadir rastlanan bir durumdur” diyen Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, “Birçok ülkede daha önce kural hatasından böyle bir maç tekrarı yaşanmamıştır. 62 yıllık lig tarihimizde ise 4 kere maç tekrarı yapılmış, bu tekrarlar fahiş hakem hatalarının ardından gerçekleşmiştir. Pazar günü oynadığımız karşılaşmada ise futbolcu sağlığının tehlikede olduğu bir anda maçın hakemi sağlık gerekçesiyle oyunu durdurmuş ve ardından takdir hakkını kullanarak topu takımımıza vermiştir. Bu olayın ardından tam 1,5 dakika sonra ise gol olmuştur. Bu süreçte top mesafe kat etmiş, yapılan faul üzerine oyun durmuş ve yeniden başlamıştır. 1,5 dakika içinde aynı şekilde biz de topu kaptırabilir ve gol yiyebilirdik. Bunun ardından gidip maç tekrarı için başvuru mu yapacaktık” şeklinde konuştu.
Yaşanan gelişmeyi trajikomik bulduklarını ifade eden Papatya, “Böyle bir gerekçeyle maç tekrarı gerçekleşirse Türkiye’de her maçın tekrarı için ihtimal doğar ve bu yönetilebilir bir durum değildir. Yeni stadındaki ilk maçında hakkıyla galibiyet alan kulübümüz Denizlispor maçına konsantre olmuş bir halde hazırlıklarına devam etmektedir” dedi.
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