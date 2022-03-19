Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Venezuelalı defans oyuncusu Wilker Angel’in sağ uyluk üst kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki futbolcunun sezonun kalan maçlarında görev alamayacağını duyurdu.

İzmir temsilcisinin bu sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Wilker Angel, 15’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 17 maçta forma giyerken bu maçlarda 1326 dakika sahada kaldı.