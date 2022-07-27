DHA

Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer döneminde iki kaleciyi renklerine bağlarken, aylarca kadro dışı kalan İrfan Can Eğribayat´a da yol göründü. Medipol Başakşehir´den Berkin Özgür ve Gaziantep Futbol Kulübü´nden Ekrem Kılıçarslan´la sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda geçen sezon içinde kadro dışı bırakılıp yaz kampında affedilen İrfan Can´ın kesin olarak satılacağı öğrenildi.

ENİS DESTAN'LA TAKAS

Taraftarın da çok sert tepki gösterdiği 23 yaşındaki kaleci için gelen tekliflerin değerlendirildiği, İrfan Can´ın takasta da değerlendirileceği kaydedildi. Bir dönem Galatasaray´ın da gündemine gelen İrfan Can için Kasımpaşa ve Trabzonspor´la görüşmelerin olduğu iddia edildi. Göztepe yönetiminin son şampiyon Trabzonspor´dan golcü Enis Destan´a karşılık İrfan Can takasını gündeme getirdiği de bildirildi. 20 yaşındaki forvet Enis, geçen sezon Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.