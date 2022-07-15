Göztepe´de Atınç sancısı

DHA

Spor Toto 1´inci Lig ekibi Göztepe yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdürürken, Atınç Nukan´ın sakatlığı can sıktı. Çapraz bağlarından sakatlanan deneyimli stoperin sezon başından bu yana tedavi gördüğü bildirildi. Bir dönem transferde adı Beşiktaş´la anılan Atınç´ın 3 hafta sonra tedavisinin tamamlanacağı ve idmanlara başlayacağı kaydedildi. Daha önce de ciddi sakatlıklar yaşayan Atınç uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Öte yandan Göztepe, Medipol Başakşehir´in genç kalecisi Berkin Özgür´ü resmen kadrosuna dahl etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Berkin´le 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandı.