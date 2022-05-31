Göztepe´de 3 yabancı takımda kalacak

Süper Lig'den 5 yıl sonra düşüp yeni sezonde Spor Toto 1´inci Lig´de mücadele edecek Göztepe´de Ndiaye, Nwobodo, Burekovic, Di Santo ve Soner´le yollar resmen ayrılırken, sözleşmeleri süren 3 yabancı futbolcunun takımda kalacağı bildirildi. Sarı-kırmızılılara sezon başında gelen Lourency, Baku ve Tijanic´e şu ana kadar hiçbir teklif gelmediği ve bu oyuncularla yeni sezonda yola devam edileceği öğrenildi.

Göztepe´de kaleci Piric, Moubandje, Tannane, Jahovic, Arslanagic, Wilker ve Mihojevic ise 2022-2023 sezonunda takımda görev almayacak. Mukaveleleri süren Arslanagic´e Belçika´dan ciddi teklifler geldiği bildirilirken, Piric ve Mihojevic´in ise karşılıklı anlaşma sağlanarak gönderileceği kaydedildi. Devir işlemlerinin henüz resmileşmediği Göztepe´de yeni yönetim ve teknik ekibin belirsizliği ise sürüyor.