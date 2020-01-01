Göztepe yıldızların peşinde

01 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göztepe, devre arasında yıldız isimleri kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
Stadın açılmasıyla birlikte hedef büyütecek İzmir ekibinin Loic Remy, Robinho ve Adebayor gibi isimlerle ilgilendiği öğrenildi. Forvet hattına yıldız bir isim getirecek sarı-kırmızılılarda liste şekillenirken teknik direktör İlhan Palut'un Remy üzerinde durduğu vurgulandı. Medipol Başakşehir'den kanat oyuncusu Kerim Frei'la da ilgilenen Göztepe en az 3 takviye yapacak.
Futbola ülkesi Fransa'nın Lyon takımında başlayan 32 yaşındaki Remy; Nice, Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lillle'de forma giydi. Fransa Milli Takımı'nda 22 kez görev yapan deneyimli futbolcu, kariyerinde çıktığı 373 maçta 126 gol attı.
Türkiye'deki kariyerine Demir Grup Sivasspor'da başlayan Robinho ise Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi dev kulüplerde forma giyerken, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'a imza atan Adebayor da yine Real Madrid, Arsenal, Tottenham, Manchester City'de oynadı. Robinho, Süper Lig'de 52 maçta 16 gol atarken, Adebayor ise 68 müsabakada 26 kez fileleri sarstı.
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