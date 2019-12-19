19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kupada Fatih Karagümrük'ü iki maçta da 2-1'lik skorlarla yenerek adını son 16 takım arasına yazdıran sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, kendileri için kupanın da önemli olduğunu söyledi. Palut, "Kupada ilerleyebileceğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Geniş bir kadromuz var, diğer oyuncularımızın maç eksiğini gidermesi adına da kupa bizim için önemli bir ayak. Tur atladığımız için sevinçliyim" diye konuştu.
Ligdeki Galatasaray maçının zor geçeceğini, tüm karşılaşmalarda iyi mücadele etmeleri gerektiğini belirten genç teknik adam, "İlk yarının bitimine 2 hafta kaldı. Gençlerbirliği maçında gerekli mücadelenin altına indiğimizde neler olabileceğini gördük. Galatasaray maçına ona göre hazırlanacağız. Çok iyi mücadele edeceğiz. Galatasaray'a saygı duyacağız ama kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Seyircimizin önünde istediğimiz sonucu almak için bütün mücadelemizi göstereceğiz" dedi. Poko, Yusuf ve Atınç'ın sakat olduğu Göz-Göz'de Berkan da cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak. Belindeki ağrı nedeniyle Karagümrük maçında oyundan çıkan Alpaslan'ın ise durumu belirsiz.
TALİHSİZ ATINÇ
GÖZTEPE'nin sezon başında transferin son gününde kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan, kariyerinde üçüncü kez çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Sakatlıklar nedeniyle kariyeri altüst olan 26 yaşındaki oyuncunun 2017 yılında Beşiktaş'ta forma giyerken diz çapraz bağları koptu. Sahalardan 6 ay uzak kalan Atınç, geçen sezon Almanya'da Leipzig'de yine çapraz bağlarından sakatlandı. Göz-Göz'de önceki gün antrenmanda yine dizinden sakatlanan stoperin ne kadar forma giyemeyeceği açıklanmadı.
Takım arkadaşları, dün Karagümrük maçında ilk gol sonrası Atınç'ın formasını açarak futbolcuya moral vermeye çalıştı. Sakatlıklar nedeniyle Süper Lig kariyerinde yalnız 21 maçta forma giyebilen Atınç, Bundesliga'da ise yine sakatlıklardan şans bulamamıştı. Yeni bir başlangıç için bu sezon başında Göz-Göz'ün yolunu tutan futbolcu sarı-kırmızılılarda Türkiye Kupası'nda 3 maçta 90 dakika oynayıp ligde Trabzon deplasmanında son 1 dakika sahaya girdi. Atınç, 2015 yılında Beşiktaş'tan Leipzig'e 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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