Göztepe'ye koronavirüs engeli

DHA

Daha önce kampı 1 Ağustos Pazar günü noktalamayı planlayıp Erzurum'dan 5 gün erken dönen Göztepe'nin bugün Kazım Karabekir Stadı´nda Konyaspor´la oynaması gereken hazırlık maçı da iki takımın salgın nedeniyle aldığı kararla iptal edildi. Çalışmalarına Urla Adnan Süvari Tesisleri´nde devam edecek sarı-kırmızılıların özel maç programı yeniden planlanacak. Göztepe´de şu ana kadar hiçbir oyuncu, teknik ekip ve personelde sağlık sorununa rastlanmadığı belirtildi. Göztepe´nin önlem amaçlı Erzurum kampını yarıda bıraktığı vurgulandı.