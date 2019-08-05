05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadınlar Voleybol Birinci Ligi'ndeki Rota Koleji'nin yarışmacı haklarını devralan sarı-kırmızılılar, yasal prosedürleri yerine getirip Voleybol Federasyonu'nun onayını beklemeye başladı. Rota Koleji'yle anlaşmalarının bir spor kulübü ve eğitim kurumu arasındaki iş birliği olduğunu söyleyen amatör şubeler sorumlusu Deniz Durmaz, " Göztepe 10 yıl aradan sonra A takım kategorisinde liglere dönecek." dedi
"Altınbaş döneminde 1'inci Lig'e çıkan ama kapatılan şubemiz vardı." diyen Durmaz, "Altyapılarda 3 yıldır yarışmacı takım düzeyinde varız. A takım düzeyinde tekrar eski günlerimize dönmek için önümüze bir proje geldi. Altyapıda Türkiye'nin sayılı takımlarından Rota Koleji'nden teklif aldık. İş birliğimiz yalnız sportif değil. Altyapı oyuncularımıza burs imkanı, antrenman sahası sağlayacaklar. Bu bir devir değil, İzmir'in iki kurumunun iş birliği. Voleybol Federasyonu'na evraklarımızın tamamını verdik, onay bekliyoruz. Anlaştığımız oyuncuları sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Bayramdan sonra resmi duyuruyu yapacağız." diye konuştu.
MAÇLAR ALSANCAK'TA
Göztepe, voleybolda iç saha maçlarını Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda oynayacak. Geçen yıl Rota Koleji'ni çalıştıran ve son olarak Göztepe 1'inci Lig'e çıktığında dümeninde yer alan İlker Alkan, sarı-kırmızılı takımda görev alacak. Göztepe Amatör Şubeler Sorumlusu Deniz Durmaz, ilk yıl orta sıraları hedefleyen, genç ağırlıklı bir takım olacaklarını, önümüzdeki sezonlarda yabancı oyuncu oynatmadan Sultanlar Ligi'ne çıkmaya çalışacaklarını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!