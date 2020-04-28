Göztepe voleybol ve hentboldan çekildi

Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yöneticisi Deniz Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından tüm dünyanın etkilendiğini belirtti.

Kulüp olarak 16 amatör branşın faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını bildiren Durmaz, spor okullarında ve altyapı takımlarındaki gençlere hem psikolojik hem de fiziksel aktivite olarak destek verdiklerini kaydetti.

Durmaz, normalleşmenin başlamasının ardından yine olimpiyatlara ve dünya şampiyonalarına sporcu hazırlamaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte hentbol ve voleybol bu süreçten en olumsuz etkilenen profesyonel branşlarımız oldu. Başta kulübümüz olmak üzere tüm kulüplerin mali yapılarını tekrar gözden geçirecekleri bir dönemdeyiz. Birçok kulübün aksine isim sponsorluğu almadan kendi öz kaynaklarımızla bugüne kadar geldik. Fakat gelişen son durumlarla beraber bu iki salon sporumuzda faaliyetlerimize altyapı düzeyinde devam etme kararı aldık. Türk sporuna yeni sporcular yetiştirmek misyonumuza devam ederken bu branşlarımıza sponsor desteği bulabildiğimiz gün tekrar yarışmacı kimliğimize bürüneceğiz. Bunun için şimdiden amatör şubeler olarak çalışmalara başlamış bulunmaktayız."

Göztepe'nin erkek hentbol takımı Süper Lig'de kadın voleybol ekibi ise 1. Lig'de mücadele ediyordu.