Göztepe ve Altay şoku atlatmaya çalışıyor

Pazar günü Adanaspor deplasmanına çıkacak Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde adeta kampa girdi. Oyuncular ve teknik heyet yaşanan olayların dışında kalabilmek için büyük bir çabanın içine girdi. Sarı-kırmızılı futbolculardan sadece futbola odaklanmaları istendi. Sportif Direktör Ivan Mance, Teknik Direktör Ekrem Dağ ve Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu'nun oyuncularla çok yakından ilgilendiği ve sürekli motivasyon konuşmaları yaptığı kaydedildi.



Altay'da da yine pazar günü iç sahada oynanacak Boluspor karşılaşması öncesi teyakkuz ilan edildi. Çıkan olaylar sonrası kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasından yaralanmasıyla büyük şok yaşayan, ardından saatlerce saha içinde korkuyla beklemek zorunda kalan siyah-beyazlı futbolcuların Boluspor karşılaşmasına motive olabilmek için yoğun çaba sarf ettikleri bildirildi. Başında 4 santimetre yarık oluşan ve tedavisi sonrası taburcu olan Ozan'ın bu hafta görev yapmayacağı kaydedildi. Sportif Direktör Tuna Üzüncü ve Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nun da sürekli oyuncularla birlikte olduğu ve takıma moral aşıladıkları vurgulandı. İki kulübün yönetim kanadı tüm hafta boyunca omuz omuza vererek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.