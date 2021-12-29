Göztepe turu tek golle atladı

Karşılaşmanın 2. dakikasında sol taraftan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda, kaleci Alp meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Cherif Ndiaye'nin ortasında ceza sahası içindeki Halil Akbunar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-0

52. dakikada Fofana'nın verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Melih'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

75. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında kendi yarı sahasından atılan topa hareketlenen Cherif Ndiaye, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta gitti.

82. dakikada Fofana'nın sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Yasin Öztekin'in vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmayı 1-0 galip tamamlayan Göztepe, son 16 turuna yükseldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, Ali Tuna

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Wilker, Murat Paluli, Obinna (Dk. 65 Yalçın Kayan), Soner Aydoğdu, Berkan Emir (Dk. 89 Burekovic), Halil Akbunar (Dk. 83 Atakan Çankaya), Lourency (Dk. 65 Tijanic), Cherif Ndiaye

Yılport Samsunspor: Alp Tutar (Dk. 62 Nurullah Aslan), Berk Taşkın, Yunus Emre Çift, Emir Hakan Patan (Dk. 46 Fofana), Ali Ülgen, Melih Altıkulaç, Cihan Kahraman, Semih Altıkulaç (Dk. 62 Muhammet Ali Özbaskıcı), Melih Okutan (Dk. 73 Atakan Mert Özdemir), Polat Yaldır (Dk. 46 Yasin Öztekin), Ali Kılıç

Gol: Dk. 44 Halil Akbunar (Göztepe)

Kırmızı kart: Ali Ülgen (Maç bitiminde) (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 75 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)