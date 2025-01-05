Göztepe, TFF'ye gidecek!

Süper Lig'de 18'inci hafta maçında deplasmanda namağlup lider Galatasaray'a 2-1 yenilen, ardından karşılaşmanın hakeminin verdiği kararları sert bir dille eleştiren Göztepe, yarın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gidecek.

Kulüp Başkanı Danimarkalı Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil'in yarın saat 10.00'da Riva'da olacağı öğrenildi. Ankersen ve Sepil'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yetkililerle bir araya gelip, başta hakem kararları üzerine görüşeceği bildirildi. Türk futbolundaki sorunların masaya yatırılacağı toplantıda Göztepe'nin en çok adaletli yönetim üzerinde duracağı ifade edildi.

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