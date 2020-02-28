28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile son dakikada yedikleri golün ardından 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan genç teknik adam, "Evimizdeki bu kaybı mutlaka telafi edeceğiz. Rakip karşısında 1-0 öne geçmişken, 2. golü bulmalıydık. Maalesef son anda golü kalemizde gördük. Bu haftaki Kayserispor karşılaşması oldukça önemli. Lig iki gruba ayrılmış durumda, alttakiler ve üsttekiler. Biz üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Son 10 haftaya girdiğimiz zaman maksimum puanları toplamalıyız. O zaman üst grup için hedefleri netleştireceğiz. Maç maç bakacağız. Biz Göztepe olarak en iyisini istiyoruz. En üst konuma gelmeye çalışacağız" dedi.
"STADIMIZA YAKIŞAN OYUNU OYNAYACAĞIZ"
İlhan Palut, Göztepe'de hücum futbolunu benimsediklerini söyledi. Palut, "Tercih ettiğim kadroya bakarsak, hücum futbol felsefesini sahaya yansıttığımızı söyleyebilirim. Ancak savunmaya da çok önem veriyoruz. Oyunu iki yönlü oynamalıyız. Pas yapıyoruz, oyunu kontrol etmeye çalışıyoruz, atakları sonuçlandırmaya çabalıyoruz ve top rakipteyken en iyi mücadeleyi sergilemenin peşindeyiz. Göztepe, tam istediğim seviyeye gelebildi mi, şu an için değil. Kabul edebileceğimizden daha fazla pozisyon veriyoruz. Hücum futbolunun üzerine katkı koyarken, defansif anlamda da mutlaka kendimizi geliştireceğiz. Gürsel Aksel Stadı'nın heyecanı hepimizi sardı. Büyük hatıraların ve tarihin olduğu yere stadımız inşa edildi. O stada yakışan futbolu ortaya koymalıyız. Burada takımın heyecanının üst noktalara taşıyan bir atmosfer oluşuyor" diye konuştu.
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