21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce 20 Nisan'da dörderli gruplar halinde ve 27 Nisan'da da takım olarak çalışmalara başlamayı düşündüklerini ancak süreç nedeniyle bunu birer hafta ertelediklerini söyledi.
UEFA'nın ülke federasyonlarla yapacağı toplantının yanı sıra Türkiye'de 23 Nisan'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi bu kararda etkili olduğunu kaydeden Palut, şöyle konuştu:
"23 Nisan'dan itibaren 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Şu anki yol haritamız, 27'sinde dörderli gruplar halinde çalışmalara başlayacağız. Mayıs başında da tüm takım olarak antrenmanlara başlamayı düşünüyoruz. Bu süreçte tesisimiz açık, sosyal mesafeye uygun olarak birkaç oyuncumuz çalışmalarına devam ediyor. Haziran ortasında ligler başlayacak kararı çıkarsa, kararımızı revize edeceğiz. Biz şu anki planlamamızı ligin 7 Haziran haftası başlayacakmış gibi yaptık."
"TAŞIN ALTINA ELİMİ SOKMAYA HAZIRIM"
Palut, yeni futbol ekonomisinin oluşturduğu yeni ortamın ardından kulüp başkanı Mehmet Sepil'in teknik ekip ve futbolcularla konuşacağını düşündüğünü belirterek, "Bazı şeyler belli ki aynı kalmayacak, zor olacak. Ben İlhan Palut olarak konuşabilirim. Bu noktada benim elimden ne tür fedakarlık yapmak gerekiyorsa taşın altına elimi sokmaya hazırım." dedi.
Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında her anlamda futbol dünyasında değişimlerin yaşanacağına dikkati çeken Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önümüzdeki süreçte gelecek sezon için transfer konusunda hem squad ekibimizin hem bizim oyuncu izleme şansımız olmayacak. Lige ara verilmesinin ardından squad ekibinin izlediği oyuncular konusunda ekibimle beraber izleme yaptık ve listeyi daralttık. Elbette hazırlığımız var, ama bunun için hem yönetim kuruluyla görüşeceğiz hem de yönetim kurulunun mevcut oyuncularla görüşmesini bekleyeceğiz."
Palut, ligde kalan 8 haftalık süreçte mevcut kadroyla devam etmek istediğini belirterek, "Yönetimle futbolcular arasında yapılacak görüşmeler sırasında olası fikir ayrılıkları, anlaşamama durumları olayı devam etmemeye kadar götürür mü, bilmiyorum ama benim teknik olarak herhangi bir düşüncem yok." ifadelerini kullandı.
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