Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Altay'ın bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtilerek, "Hocamıza Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Turgay Altay, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de görev almıştı.