Süper Lig'de son olarak evinde Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna'nın istifa etmesinin ardından yeni çalıştırıcı arayışlarına başladı. Listesinde Hikmet Karaman, Tolunay Kafkas, İlhan Palut, Tayfun Korkut ve Samet Aybaba olan yönetimin, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçından sonra net kararını vereceği öğrenildi. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Başkan Mehmet Sepil'in kesinlikle aceleci davranmak istemediği ve takımı üst seviyeye getirecek bir teknik adama imza attırmak istediği öğrenildi.

Göztepe'de başkanlık yaptığı 2014 yılında bu yana 9 farklı teknik direktörle çalışan Sepil'in kurmaylarına, "Artık hata yapma lüksümüz yok. Bu nedenle çok iyi bir seçim yapmalıyız. Ben de sürekli değişimlerden memnun değilim ama futbolun doğasında böyle durumlar var. Bizi yukarılara taşıyacak, gelecekte de önemli katkılar sunacak bir çalıştırıcı belirleyeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Trabzon maçında takımı sahaya kaleci antrenörü Suat Arıcan'ın çıkaracağı açıklandı. Trabzonspor maçının hemen ardından Göztepe teknik direktörlük görevine yerli bir ismi getirecek. Başkan Sepil'in yabancı teknik adam düşünmediği bildirildi. Tolunay Kafkas'la temaslara başlayan yönetimin Hatayspor'dan ayrılan İlhan Palut'la da ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

KUPA MORAL VERDİ

Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa yenilgileriyle Süper Lig'de düşüşe geçen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Sarı-kırmızılılar 2'nci Lig ekibi Sivas Belediyespor'u İzmir Atatürk Stadı'nda yedek ağırlıklı kadrosuyla çıktığı maçta 3-0 yenerek eledi. Kaleci antrenörü Suat Arıcan'ın sahaya çıkardığı Göztepe'de özellikle ligde forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcular Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok'un gol atması sevinç yarattı. Genç futbolcu Batuhan'ın da hem gol atıp hem de iyi bir futbol oynaması da teknik ekibi memnun etti. Göz-Göz'de stoper Sanneh'in ise maçın son dakikalarında direkt kırmızı kart görmesi eleştiri konusu oldu. Öte yandan, Kasımpaşa maçında ayak bileğinden sakatlanan orta saha Poko'nun bağlarında zedelenme ve kanama tespit edildi. Oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.