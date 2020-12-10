Göztepe tarihi seriyle zirve yolunda

Süper Lig'de erteleme sınavında lider Aytemiz Alanyaspor'u Tripic'in müthiş golüyle 1-0 mağlup ederek rakibine sezonun ikinci yenilgisini tattıran Göztepe, 48 yıl sonra en uzun yenilmezlik serisini yakaladı, zirve yarışına ortak oldu. Daha önce 1972-73 sezonunda 6 maç boyunca yenilmeyen, ardından Süper Lig'de bu seriyi bir daha hiç yakalayamayan sarı-kırmızılılar, lider karşısındaki galibiyetle 48 yıllık özlemine nokta koydu. Ligde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde 6 haftadır bileği bükülmeyen Göztepe bu periyotta 3 galibiyet, 3 beraberlikle çıkışa geçti. İçinden geçtiği yoğun periyotta son oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi, 18 puana ulaşıp 5'inci sıraya tırmandı.
Bu sezon çıktığı 11 maçta yalnız Fenerbahçe'ye mağlup olarak 4 galibiyet, 6 beraberlik alan Göztepe, Süper Lig'de yer aldığı son 4 sezonda ilk kez 11 haftayı tek mağlubiyetle geçti. Sarı-kırmızılılar, 2017-18'de 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 17 puan, 2018-19'da 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle yine 18 puan, geçen sezon da 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 13 puan topladı. İlhan Palut maçın ardından, "Oyuncularımın 90 dakika boyunca göstermiş olduğu istekten, arzu ve enerjiden memnunum. Böyle bir maçta yakalanabilecek pozisyon sayısına ulaştık, net pozisyon sayımız yeterliydi. Oyuncularım çok isteyip özveri gösterdiler ve hak ettikleri 3 puanı aldılar. Bu maç için sevinecek zamanımız yok, cumartesi günü deplasmanda Rizespor ile oynayacağız. İyi oyunla iyi sonuçlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
ANLAMLI GECE
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain deplasmanında dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı saldırısına maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya pankartlarla destek verilirken ırkçılık protesto edildi. İki takım oyuncuları başlama düdüğü sonrası topa dokunmayıp alkışlı protesto gerçekleştirdi. İzmir'de 31 Ekim'de oynanması gereken ancak karşılaşmadan 1 gün önce yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen maç için çıkarılan hatıra biletlerinin satışı depremzedelere destek olma hedefiyle sürerken, depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılıp sembol olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin de babasıyla birlikte Göztepe'nin davetlisi olarak tribündeydi. Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un babası ve kardeşi de tribünde yer aldı.
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