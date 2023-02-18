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Haberler Futbol

Göztepe taraftarlarından Karşıyaka'ya ziyaret

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası, İzmir'in futboldaki ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe, bir araya geldi

Giriş: 18.02.2023 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe taraftarlarından Karşıyaka'ya ziyaret
DHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ilimizde büyük yıkım ve şimdiye kadar 39 bin 672 can kaybına neden olan yüzyılın deprem felaketi sonrası, "#TekTribünTekYürek" kampanyası başlatan İzmir'in futboldaki ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe, bir araya geldi.

Göztepe taraftarları, vicdanlarda oynanıp geliri depremzedelere aktarılacak derbi kampanyası kapsamında Karşıyaka taraftarlarıyla birlikte yeşil-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanda Karşıyakalı futbolculara baklava ikram etti. Göztepe ve Karşıyaka taraftarları ile yeşil-kırmızılı futbolcularla yöneticiler, omuz omuza, "Tek tribün tek yürek" mesajı verdi.

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