Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki sabah antrenmanında ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, şut çalışması ile idmanını tamamladı.

Akşam ise taktik idmanı gerçekleştirildi.

Göztepe, yarınki çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.