Göztepe sevinmeyi unuttu

16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen sezon ligin son karşılaşmasında MKE Ankaragücü’nü yenerek ligde kalan Göztepe, bu sezon da benzer sıkıntıları yaşamamak için bu sezon kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Sezona Avrupa hedefiyle başlayan İzmir ekibi, geride kalan 4 haftada aradığını bulamadı. Lige verilen milli aradan önce 3 maçtan 1 puan alabilen ve gol atamayan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor önünde de zinciri kıramadı. Rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Göztepe, golsüz beraberlikle İzmir’e 1 puana döndü. Bu sezon ligde golle buluşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, bu kötü seriye Rize’de de nokta koyamadı. 38 maçın yarısında gol atamayan ve iki sezondur toplam 37 gol atabilen sarı-kırmızılar, maç başına 0.9 gol ortalaması yakaladı.
Bu sezon oynadığı 4 lig maçında da gol sevinci yaşayamayan Göztepe, geçen sezondan bu yana oynadığı lig maçlarının yarısında aynı kaderi yaşadı. Geçen yıldan bu yana 38 lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 19’unda rakip filelere gol atma başarısı gösteremeyerek taraftarlarını kahretti. Göztepe, Kemal Özdeş’in ardından ikinci kez göreve gelen Tamer Tuna idaresinde çıktığı 15 lig maçının 10’unda gol atma başarısı gösteremedi. Tuna idaresinde 15 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 15 puan topladı.
Süper Lig’de 4 hafta sonunda golle buluşamayan Göz Göz, Rize deplasmanında kaleyi bulmakta da zorlandı. Karşılaşmanın ilk yarısında rakip kaleye hiç şut çekemeyen İzmir ekibi, müsabakanın ilk şutunu 68. dakikada Serdar ile buldu. Kazanılan serbest vuruşta topu direğe nişanlayan Serdar, takımının maçtaki ilk ve tek isabetli şutunu kaydetti.
Göztepe’nin deplasmanda Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı mücadelede, Teknik Direktör Tamer Tuna yeni transferlere şans tanıdı. Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala takıma katılan Napoleoni ve Mossoro, karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Bu sezon başında Pendikspor’dan transfer edilen Batuhan ile Göztepe altyapısından yetişen Ege de sarı-kırmızılı formayı ilk kez terletmenin heyecanını yaşadı. Öte yandan Eren Derdiyok ikinci yarıda Halil’in yerine oyuna dahil olurken, Yasin Öztekin ise Tuna tarafından tercih edilmedi.
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