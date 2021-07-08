Göztepe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Şefik Abalı'nın sezon sonuna kadar SKU Amstetten'e kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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