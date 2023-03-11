36. dakikada Pendikspor yedek kulübesi önünden dışarı çıkan topu tutan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ile Göztepeli futbolcu İsmail Köybaşı arasında yaşanan gerginliğin ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Hakem Oğuzhan Aksu, Osman Özköylü ile İsmail Köybaşı ve itiraz eden Göztepe Teknik Direktörü Ekrem Dağ'ı kırmızı kartla cezalandırdı. Daha sonra VAR'da pozisyonu tekrar izleyen hakem Oğuzhan Aksu, İsmail Köybaşı'nın kırmızı kartını iptal ederek sarı-kırmızılı takımın oyuncusunu sarı kartla cezalandırırken, Göztepe'nin kaleci antrenörü Süha Özen'e kırmızı kart gösterdi.