"STATTAN SONRA HEDEFİ YÜKSELTECEĞİZ"

Futbol takımının sezona puan olarak kötü başladığını kaydeden Sepil, şöyle devam etti: "Bu statta her zaman Avrupa'yı kovalayacak bir Göztepe olacak. Önümüzdeki sezon bu olur mu? Olmasını çok istiyordum ama sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Vitesi yükselttik."