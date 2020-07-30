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Göztepe'nin vazgeçilmezi Berkan Emir

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 42 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe'de 30 maçta 2 bin 695 dakika sahada kalan Berkan Emir, en fazla süre alan isim oldu

30.07.2020 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
Berkan Emir
AA

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 42 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe'de 30 maçta 2 bin 695 dakika sahada kalan Berkan Emir, en fazla süre alan isim oldu.

Süper Lig'de üst üste 3. sezonunu geride bırakan Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile başladığı sezonu İlhan Palut'la tamamladı. Özellikle lige verilen aradan sonra çıktığı 8 maçta istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu 42 puanla 11. basamakta bitirdi.

Toplam 29 futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de 4 oyuncu, 30 maçta forma giydi. Bu isimlerden Berkan Emir 2 bin 695, Titi 2 bin 617, Beto 2 bin 570 ve Soner Aydoğdu da 2 bin 526 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncularından Batuhan Kırdaroğlu 15, Ege Özkayımoğlu da 16 dakika şans buldu.

EN GOLCÜ İSİMLER ALPASLAN VE SERDAR

Süper Lig'de 44 gole imza atan sarı-kırmızılı ekipte bu golleri 12 farklı isim kaydetti. Toplamda yedişer gol kaydeden Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler'i 6 golle Stefano Napoleoni, beşer golle Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu, 4 golle Berkan Emir, üçer golle Andre Castro ve Cameron Jerome, birer golle Celso Borges, Kamil Wilczek, Marcio Mossoro ve Wallace Reis takip etti.

4 KIRMIZI, 76 SARI KART

Toplam 20 oyuncunun sarı kart gördüğü İzmir temsilcisinde Soner Aydoğdu, 10 kez sarı kartla cezalandırıldı. Göztepe'de kırmızı kart gören isimler ise Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Beto ve Eren Bilen oldu. Bu futbolculardan Eren Bilen, bu sezon hiç forma giymezken, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

2019-2020 SEZONU RAPORU

Göztepe'de 2019-2020 sezonu raporu şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreSarıKırmızıGol
Soner Aydoğdu303025261005
Alpaslan Öztürk24211842917
Cameron Jerome22191655803
Berkan Emir30302695704
Titi30292617600
Beto30302570510
Lamine Gassama28262275500
Serdar Gürler26262150307
Marcio Mossoro25161397401
Halil Akbunar31242068305
Andre Poko1412961310
Andre Castro32222118203
Stefano Napoleoni29232035106
Celso Borges21121100301
Yalçın Kayan122352200
Murat Paluli108788100
Göktuğ Bakırbaş74487100
Deniz Kadah164479100
Atınç Nukan64362100
Eren Derdiyok53267100
Kamil Wilczek148741001
Zlatko Tripic117644000
Leo66540000
Wallace Reis85512001
Bubacarr Sanneh22180000
Yasin Öztekin81161000
Kerem Atakan Kesgin3026000
Ege Özkayımoğlu3016000
Batuhan Kırdaroğlu1015000
Eren Bilen000010
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