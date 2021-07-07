Göztepe'nin sembolü noktayı koydu

18 yaşında kapısından girip 3 farklı ligde formasını terlettiği kulüpte özellikle geçen sezonki performansıyla hem A Milli Takım'a seçilen hem de Galatasaray ve Beşiktaş dahil birçok kulübün transfer listesine giren Halil, cazip tekliflere rağmen yuvasında kalmayı tercih etti.
Daha önce hakkındaki transfer söylentileri sonrası, "Göztepe'nin yuvadan yetişmiş oyuncusuyum. Kiralık gittiğim ilk yıllarda çok acı çektim. Mutluluğu burada buldum, dünyamı burada kurdum. Şimdi transfer mevsimi, herkes için hayırlı olsun. Ben bu mevsimlerin dışındayım. Futbolu Göztepe'de bırakacağım. 35 yaşıma kadar oynamak dileğindeyim" açıklamasını yapan 27 yaşındaki Halil, sözünü tutarak Başkan Mehmet Sepil'le bir araya gelip 1 yıl sonra Mayıs 2022'de bitecek sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Halil imza sonrası kamptaki fotoğrafını da paylaştı.
AYNI FORMAYLA 3 FARKLI LİG GÖRDÜ
Göztepe'de ilk olarak 2011-2012 sezonunun ikinci yarısında A takımda forma giymeye başlayan Halil Akbunar, 10 sezonda 3 farklı ligde sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. TFF 1'inci Lig'de başladığı Göztepe kariyerinde 2013'te küme düşme acısı yaşayan milli kanat oyuncusu, 2'nci Lig'de 2015'te gelen şampiyonluğun ardından tek sezonluğuna Elazığspor'a kiralandı. Takımıyla yuvaya dönüşünde 2017'de 14 yıl sonra Süper Lig'e dönen kadroda da yer alan Halil, 4 sezondur ise Süper Lig'de sarı-kırmızılıların vazgeçilmezlerinden oldu. Kariyerinde toplam 276 maçta Göztepe forması giyen Halil, geçen sezon ligde 9 gol, 11 asistle oynadı. Göztepe'de yeni sezon öncesi 13 günlük Afyonkarahisar kampı sözleşmesi süren tüm yabancılar ve yeni transferler dahil tam kadro başladı. Yeni transfer Lourency Rodrigues, karantina süreci bitince takıma katılacak.
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